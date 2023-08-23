Почему ретроградный Меркурий возвеличит Дев, Овнов и Львов: люди поразятся потоку денег на их счета

Многие люди неверно полагают, что ретроградный Меркурий обладает только отрицательной энергией и силой.

На самом деле ретроградность планеты может оказывать как негативную, так и позитивную роль. Но влияние Меркурия всегда мощно отражается на судьбах людей.

С 23 августа по 15 сентября Девы, Овны и Львы испытают лучшее воздействие Меркурия, которое может быть для представителей зодиакальной системы.

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Они зарядятся мощной космической энергией и будут готовы горы свернуть на своем пути. Это поможет им в достижении целей. И если эти люди мечтали о деньгах, они ворвутся в их жизни нескончаемым мощным потоком.

Источник: rsute.ru.