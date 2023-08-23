Что объединяет Овнов, Львов и Стрельцов — в чем их сила и предназначение по карме

Астрологи назвали особые приметы и характеристики, которые объединяют тех, кто родился под стихией Огня — Овнов, Львов и Стрельцов.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Их треугольник отвечает за креативность, творчество, активность, энергичность и действие.
Стихия Огня руководит инстинктами, силой мысли и интеллектом. Она не дает сидеть этим знака зодиака на месте, постоянно учит, толкает вперед, наделяет своим мнением. Главное — что движет Овнами, Львами и Стрельцами, это честолюбие. Они схожи и в своей беспечности, нетерпеливости, самоуверенности, вспыльчивости, храбрости и отважности.
Их сила в том, что они становятся сильными яркими личностями, которые не любят оставаться в тени, их умы требуют признания. Они легко сходятся с единомышленниками. Проще всего этим знакам зодиака строить отношения с родственными душами.
Их отличает и то, что они с легкостью находят вдохновение, полностью отдаваясь любимому делу, задумке или второй половинке. Отваге, смелости и мужеству этих людей можно только позавидовать. Ко всему прочему, они успешны в материальной и духовной жизни.
Овны, Львы и Стрельцы обладают властной натурой, они прирожденные вожди. Эти люди умеют руководить и отдавать приказы.
Еще в юности они стараются обрести свободу и независимость, стать самостоятельными и влиятельными. Единственное, что их гложет — так это оставаться у кого-то в подчинении. Представители стихии Огонь упорны, настойчивы и своенравны.