Что объединяет Овнов, Львов и Стрельцов — в чем их сила и предназначение по карме

Астрологи назвали особые приметы и характеристики, которые объединяют тех, кто родился под стихией Огня — Овнов, Львов и Стрельцов.

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Их треугольник отвечает за креативность, творчество, активность, энергичность и действие.

Стихия Огня руководит инстинктами, силой мысли и интеллектом. Она не дает сидеть этим знака зодиака на месте, постоянно учит, толкает вперед, наделяет своим мнением. Главное — что движет Овнами, Львами и Стрельцами, это честолюбие. Они схожи и в своей беспечности, нетерпеливости, самоуверенности, вспыльчивости, храбрости и отважности.

Их сила в том, что они становятся сильными яркими личностями, которые не любят оставаться в тени, их умы требуют признания. Они легко сходятся с единомышленниками. Проще всего этим знакам зодиака строить отношения с родственными душами.