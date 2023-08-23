Решающая миссия Львов, Дев, Весов и Скорпионов в сентябре — чистейшая полоса удачи

Астролог Ирина Душкина поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака, которые должны прислушаться к своему шестому чувству.
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Сентябрь принесет Львам много положительных эмоций, которые будут связаны с общением и новыми знакомствами. Представители знака, которые давно состоят в отношениях, примут решения сыграть свадьбу. Интересные предложения получат те, кто давно ищет работу. Также Львов порадует финансовая сфера. Этот знак зодиака будет тратить деньги на собственное удовольствие.
У Дев в сентябре могут обостриться многие старые проблемы, особенно те, что давно назревали и те, что откладывались в долгий ящик. Теперь же представителям этого знака придется приложить максимум усилий, чтобы поставить все точки над «i» и решить старые проблемы, чтобы начать новый жизненный этап.
«Конфликтные ситуации будут частыми и в личной сфере — взаимоотношения со своими вторыми половинками будут не ровными на протяжении почти всего месяца, особенно если партнерами Дев являются представителями Воздушной Стихии: Близнецы, Весы или Водолеи», — добавила астролог.
Весам в сентябре предстоит сделать важный выбор. От этого будет зависеть их будущее. Зато романтическая сфера этого знака зодиака будет богата яркими событиями, общением и поездками. Сложности возникнут с нерегулярностью поступлений финансов в третьей декаде месяца. Но к концу сентября ситуация прояснится.
Периодом побед для Скорпионов станет сентябрь. Единственное, им нужно отбросить излишнюю эмоциональность. У многих представителей знака в сентябре появится возможность решить жилищные вопросы, а стабильный финансовый доход будет этому способствовать.
По материалам marieclaire