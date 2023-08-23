Долг Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб перед судьбой: разворот на 180° — с 1 по 30 сентября

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака, которые должны выполнить свой долг перед судьбой в этот период.
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Для Стрельцов сентябрь обещает стать волшебным и необычным периодом. Они могут рассчитывать на то, что их самое заветное желание сбудется. Это укрепит веру в будущее, способствуя дальнейшему продвижению к более высоким целям. Первую неделю месяца Стрельцам стоит посвятить встрече со старыми друзьями. Или же поделиться своими мыслями и планами с единомышленниками.
Козероги в сентябре погрузятся в философские думы. Близкие и друзья будут тянуться к их осознанности, желая получить совет или наставление. Те представители знака, которые не связали себя узами брака, могут рассчитывать на то, что в их жизни появится статусный поклонник. Задача Козерогов проявить умение мыслить шире.
Для Водолеев сентябрь станет крайне насыщенным периодом. У этого знака появятся новые интересы, которые принесут им встречу с близкими по духу людьми. Все рабочие проекты будут завершены в срок, главное не проявить излишней спешки. Также представители знака могут рассчитывать на романтические приключения во второй половине месяца.
То, что будет происходить в душе у Рыб на прямую зависит от счастья их родных. Сентябрь повлияет на сплоченность и укрепление семейных связей. Звезды будут благосклонны ко всем представителям этого знака. Долг Рыб не упустить шанс, который выпадет им в профессиональном плане. От друзей ждите материальной и ментальной поддержки.
По материалам 7days