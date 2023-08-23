Что должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки в сентябре — основные события на 30 дней

Астролог Галина Краснопевцева в своем свежем прогнозе назвала знаки зодиака с особой миссией в сентябре.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Врожденная настойчивость зарядит Овнов на победу. Их мечты сбудутся и обратятся в реальность только в том случае, если они проведут работу на собой. Поэтому звезды советуют им рассчитывать в первую очередь на свои собственные силы. А вот расслабиться и отвлечься от забот на службе Овнам помогут любимые.
Для Тельцов сентябрь может начаться с неожиданных поездок. Основная рекомендация на месяц — сохранять концентрацию и контроль над обыденными делами и вопросами. С 15-го числа появится шанс блеснуть интеллектом перед вышестоящим руководством по бизнесу. Еще один важный момент — финансовый. Деньги будут приходить к этому знаку зодиака стабильно, что укрепит его материальное положение.
В сентябре Близнецы будут находиться в постоянном движении. Им необходимо расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. Работу им лучше всего взять на дом, это в разы повысит их эффективность. С середины месяца набирает обороты социальная активность. Сентябрь непременно порадует этот знак зодиака высокими доходами.
Раки погрузятся в мечтания. Однако их иллюзии будут весьма полезными, они поспособствуют душевному отдыху. Дружеское общение может плавно перейти в более близкое. Однако тут им важно помнить, что выбор между дружбой и близкими отношениями может стать судьбоносным.
По материалам 7days