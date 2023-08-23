Что должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки в сентябре — основные события на 30 дней

Астролог Галина Краснопевцева в своем свежем прогнозе назвала знаки зодиака с особой миссией в сентябре.

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Врожденная настойчивость зарядит Овнов на победу. Их мечты сбудутся и обратятся в реальность только в том случае, если они проведут работу на собой. Поэтому звезды советуют им рассчитывать в первую очередь на свои собственные силы. А вот расслабиться и отвлечься от забот на службе Овнам помогут любимые.

Для Тельцов сентябрь может начаться с неожиданных поездок. Основная рекомендация на месяц — сохранять концентрацию и контроль над обыденными делами и вопросами. С 15-го числа появится шанс блеснуть интеллектом перед вышестоящим руководством по бизнесу. Еще один важный момент — финансовый. Деньги будут приходить к этому знаку зодиака стабильно, что укрепит его материальное положение.