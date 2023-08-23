Озвучены два избранника судьбы: Вселенная указала, чтобы эти знаки были богаты и счастливы

Львы и Девы стали финансовыми фаворитами Вселенной среди других знаков. До 27 августа они должны совершить некий поступок, с ними может произойти событие, которые подтолкнут их к большим финансовым потокам извне.

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Львы придут к деньгам через собственный труд. Они не должны бояться экспериментировать. Вероятно заработок придет оттуда, откуда они вообще не ждали.

Девам поможет правильная стратегия, а также крайне вдумчивое отношение к делу. Им тоже деньги светят именно через работу и труд. Деньги возможны очень крупные, поэтому стоит потерпеть.

Источник: rsute.ru