Так везет раз в тысячу лет: Скорпионы, Стрельцы, Львы и Козероги будут вознесены — жизнь в изобилии и богатстве

Роскошь и изобилие войдут в жизнь целого ряда знаков зодиака. Несказанно повезет с 23 августа по 15 сентября (в период ретроградного Меркурия) людям, которые принадлежат к таким знакам, как Скорпионы, Стрельцы, Львы и Козероги.

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Ретроградный Меркурий придаст этим знакам силы и одарит их денежной энергией.

Эти люди смогут чувствовать вкус денег так, как никогда раньше. Их способности и чутье усилятся, они смогут приумножить все, что у них есть в разы и начать новый путь изобилия.

Важно в данный период времени людям данных знаков четко понять цели своего бытия и четко проговорить их, чтобы Вселенная не путалась, помогая им.

Источник: rsute.ru