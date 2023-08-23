Близнецы, Весы и Стрельцы названы фаворитами среди знаков: осень начнется для них с переворота (поток денег)

Благосостояние войдет в жизнь Близнецов, Весов и Стрельцов этой осенью. Они начнут свой новый счастливый путь, на котором будут чувствовать себя гармонично и радостно.

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Осень станет для представителей данных зодиакальных систем точкой отсчета. В это время многие из них начнут выгодные проекты, кто-то встретит нужного для их преображения человека, кто-то сменит трудовую деятельность, кого-то вознесут на работе, кто-то получит отношения мечты.

Близнецам для счастья нужно получить новое знание. Весам необходимо открыться для новых отношений или обновления старых. Стрельцы должны проявить себя на работе.

Источник: rsute.ru