Что надлежит сделать Овнам, Тельцам и Близнецам в жизни: кармическая миссия по знаку зодиака

У каждого знака зодиака есть своя собственная кармическая миссия. Что же обязательно надлежит сделать в жизни Овнам, Тельцам и Близнецам?
Миссия Овнов — действовать и вести за собой людей. Представители этого знака зодиака получают результаты от дел, которые связаны с быстрым принятием решений.
Миссия Тельцов — упорствовать и доводить до конца любые дела. Тельцы медленно, но верно идут к своей цели. Они не боятся перемен, для них не существует ограничений.
Миссия Близнецов — делиться знаниями. Близнецы много знают, постоянно изучают что-то новое, с ними никогда не бывает скучно.
По материалам gurni.ru