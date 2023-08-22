Что надлежит сделать Овнам, Тельцам и Близнецам в жизни: кармическая миссия по знаку зодиака

У каждого знака зодиака есть своя собственная кармическая миссия. Что же обязательно надлежит сделать в жизни Овнам, Тельцам и Близнецам?

Миссия Овнов — действовать и вести за собой людей. Представители этого знака зодиака получают результаты от дел, которые связаны с быстрым принятием решений.

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