Что надлежит сделать Овнам, Тельцам и Близнецам в жизни: кармическая миссия по знаку зодиака

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

У каждого есть свое особое предназначение.

У каждого знака зодиака есть своя собственная кармическая миссия. Что же обязательно надлежит сделать в жизни Овнам, Тельцам и Близнецам?

Миссия Овнов — действовать и вести за собой людей. Представители этого знака зодиака получают результаты от дел, которые связаны с быстрым принятием решений.

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Миссия Тельцов — упорствовать и доводить до конца любые дела. Тельцы медленно, но верно идут к своей цели. Они не боятся перемен, для них не существует ограничений.

Миссия Близнецов — делиться знаниями. Близнецы много знают, постоянно изучают что-то новое, с ними никогда не бывает скучно.

По материалам gurni.ru

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