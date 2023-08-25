Эмоционально холодные и зацикленные на себе: пять имен женщин, которым сложно полюбить собственных детей

Принято считать, что материнство в крови у каждой женщины, однако это не так. Некоторым представительницам слабого пола бывает нелегко принять собственных детей из-за особенностей своего характера, послеродовой депрессии, слишком высоких ожиданий или расхождения между реальностью и собственными фантазиями. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова перечислила пять имен женщин, которым сложно полюбить своих детей.

Елизавета – ей нужен идеальный ребенок

Елизаветой управляет созвездие Девы. Женщина, названная этим именем, отличается придирчивым и дотошным нравом. От своего ребенка Елизавета тоже ждет безупречного поведения и больших побед уже в младенческом возрасте. Не получив желаемого, она может разочароваться в собственных детях.

Елизавете сложно принять ситуацию и просто наслаждаться материнством. Привыкшая требовать от окружающих людей идеальных результатов, она относится подобным образом и к собственному ребенку.

Ольга – поучает, наставляет и наказывает

«Великая» Ольга может стать отличным педагогом и наставником для других детей, но сама с трудом воспитывает своего ребенка. Женщина с таким именем относится к детям, как к несмышленышам, которых нужно учить. По этой причине Ольга склонна ударяться в поучения и наставления, не отказываясь от соответствующих наказаний в случае бунта.

Женщина с подобным именем может водить ребенка в развивающие секции, настаивать на участии в конкурсах, но при этом оставаться эмоционально отстраненной и невосприимчивой к самым важным вещам.

Валерия – зациклена на себе

Зачастую женщина, названная Валерией, оказывается зацикленной только на себе. После рождения детей она не хочет и не может меняться, поэтому в первую очередь ориентируется только на личные интересы. Так происходит, что детей Валерия «вписывает» в свое расписание, если останется время.

Тем не менее, она не забывает требовать от них хорошего поведения, отличных оценок и огромного уважения к себе. Нередко Валерии проще купить любовь ребенка с помощью какой-либо вещи, чем уделить ему внимание и просто поговорить по душам.

Валентина – для нее важнее карьера

Именем Валентина управляют изменчивые Рыбы, что сказывается на характере женщины. Матерей с такими именами нельзя назвать плохими, но им не хватает эмоциональной близости и участия в жизни детей. Как правило, Валентина сосредоточена на своей карьере, личных интересах и только потом на ребенке.

Для такой женщины очень важно иметь возможность похвастаться своим чадом, которое обязательно должно чем-то отличиться от других ровесников. Тогда Валентина сразу же полюбит сына или дочь всей душой. Если же дети ничем не выделяются в обществе, значит, их маме будет довольно сложно принять их и любить просто так.

Влада – боится разбаловать детей

Знаком Зодиака Влады является Водолей, который делает свою обладательницу сложной натурой. Названная этим именем женщина имеет свои принципы воспитания. Это довольно авторитарная, а порой и деспотичная личность, которая не привыкла к компромиссам и гибкости характера.

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Иногда Влада может намеренно демонстрировать холодность и пренебрежение по отношению к ребенку, чтобы «на шею не сели». В глубине души она надеется, что поступает правильно, потому что боится разбаловать детей, но нередко окружающим людям может казаться, что Владе сложно полюбить своего ребенка.

