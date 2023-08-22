Ангел-хранитель будет вести за руку: Глоба указала на знаки зодиака, жизнь которых сделает крутой разворот — только счастье и удача

Весам обещано везение в работе, но нужно держать все под контролем.

У Дев все будет отлично складываться в учебе, решить вопросы, связанные с деньгами, помогут близкие.

Скорпионам звезды сулят удачу в личных делах и финансовых вопросах. Вы сможете помочь окружающим.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»