Ангел-хранитель будет вести за руку: Глоба указала на знаки зодиака, жизнь которых сделает крутой разворот — только счастье и удача

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, жизнь каких знаков зодиака изменится в лучшую сторону, сделав разворот, с 22 августа.
У представителей этих знаков зодиака будет ощущение, что их словно ведет за руку ангел-хранитель.
Весам обещано везение в работе, но нужно держать все под контролем.
У Дев все будет отлично складываться в учебе, решить вопросы, связанные с деньгами, помогут близкие.
Скорпионам звезды сулят удачу в личных делах и финансовых вопросах. Вы сможете помочь окружающим.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»