Ангел-хранитель будет вести за руку: Глоба указала на знаки зодиака, жизнь которых сделает крутой разворот — только счастье и удача

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, жизнь каких знаков зодиака изменится в лучшую сторону, сделав разворот, с 22 августа.

У представителей этих знаков зодиака будет ощущение, что их словно ведет за руку ангел-хранитель.

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Весам обещано везение в работе, но нужно держать все под контролем.

У Дев все будет отлично складываться в учебе, решить вопросы, связанные с деньгами, помогут близкие.

Скорпионам звезды сулят удачу в личных делах и финансовых вопросах. Вы сможете помочь окружающим.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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