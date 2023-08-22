Стрельцам, Близнецам и Овнам улыбнулась Вселенная: сделает все, чтобы они стали миллионерами

Стрельцам, Близнецам и Овнам будет сопутствовать удача в денежных делах этой осенью. Они смогут приобрести все, о чем мечтали, будут жить в доме, о котором грезили, в месте, которое казалось им сказкой.

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Несмотря на ретроградность данного периода со стороны Меркурия (до 15 сентября), они смогут поймать волну мощной энергии и настроиться на дорогу к богатству.

У каждого человека будет свой путь. Кто-то получит выигрыш, кто-то будет одарен богатым человеком, кто-то заработает сам, кто-то выгодно инвестирует.

Однако каждый из представителей данных зодиакальных систем будет чувствовать доброе тепло Вселенной, которая начнет их оберегать и направлять в нужное русло.

Источник: rsute.ru.