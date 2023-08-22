Скорпион, Стрелец, Лев и Козерог взойдут на пьедестал: Вселенная их выбрала для счастья и богатства

С 23 августа Меркурий становится ретроградным вплоть до 15 сентября. В этот сильный энергетически период Скорпионы, Стрельцы, Львы и Козероги получат благословение Вселенной для будущего процветания и достижения благосостояния.

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Представители данных зодиакальных систем для достижения своих планов на жизнь должны четко проговорить Вселенной, чего они хотят. В этом случае их цели будут достигнуты в кратчайшие сроки.

Путь Скорпионов, Стрельцов, Львов и Козерогов будет легок и приятен, они будут чувствовать постоянную поддержку извне.

Источник: rsute.ru