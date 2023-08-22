Богатство и счастье! Какой знак зодиака осенью поднимется как никогда - Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Стрельцов осенью 2023 года будет все отлично. На них обрушатся деньги - главное, не побояться сделать шаг и воплотить в жизнь смелые проекты.

Глоба подчеркнула, что у Стрельцов все наладится и в личной жизни. Одинокие представители созвездия смогут встреть вторую половинку, а семейные - утрясут неурядицы.

Главное, обращать внимание на окружение. Не все искренне относятся к победам, могут найтись и завистники, гоните их сразу от себя.

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