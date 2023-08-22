Только 3 знака ждет обогащение в ретроградный Меркурий: невероятное стечение обстоятельств

С 23 августа по 15 сентября 2023 года Меркурий третий раз в этом году будет находиться в ретроградном движении.

В это сильное время многие будут страдать от сильных, подчас негативных эмоций и переживаний.

Однако трем знакам планета сделает щедрый подарок.

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Раки совершат в период ретроградности Меркурия прыжок в карьере. Они достигнут желаемых высот и достойного заработка.

Весы поймут, откуда им уготован поток денег и смогут сделать в этом направлении эффективные шаги.

Стрельцы изменят свои жизненные приоритеты и добьются многого.

Источник: rsute.ru