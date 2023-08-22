Баснословный успех: какой знак зодиака станет главным счастливцем десятилетия — Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что у Тельцов жизнь только начинается. По ее мнению, у представителей этого созвездия наступает период, что им будет везти в ближайшие 10 лет!

«Тельцы смогут реализовать свои мечты и планы, о которых когда-то даже не мечтали. Как минимум, до 2034 года им будет баснословно вести», — заявила она.

Тельцы, по словам Володиной, смогут приобрести крупную покупку. Возможно, это будет недвижимость или строительство дома.

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