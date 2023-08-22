Названы знаки-счастливчики, которых избрал Золотой божок: богатство ворвется в их жизнь

В начале осени невероятная финансовая прибыль светит двум знакам зодиака. Речь идет о Скорпионах и Козерогах.

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Волна процветания охватит Скорпионов в начале осени и понесет их к изобилию и благосостоянию. Они будут способны на многое, а их стремительность и страсть обязательно приведут к успеху и богатству.

К большим деньгам Козерогов приведет их прагматичность и работоспособность. Просто идите настойчиво своим путем, и удача подхватит вас по дороге.

Источник: rsute.ru.