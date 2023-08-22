Близнецам, Весам и Стрельцам невероятно повезет этой осенью: рост во всем, богатство и любовь

Осень станет отправной точкой в новую жизнь для Близнецов, Стрельцов и Весов. Эти люди будут одарены Вселенной сполна, каждый знак найдет свое счастье, обретет любовь и благосостояние.

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Близнецам звезды рекомендуют осенью быть открытыми для новых знаний. Новые коммуникации, новые люди, новое общение, новые обучающие семинары и книги, - отсюда представители зодиакальной системы возьмут то, что в дальнейшем значительно улучшит их жизнь.

Для Весов осень станет временем гармонии и успеха в сфере личных отношений. Если вы находитесь в отношениях, то вас ждет период романтики и гармонии. Если же вы одиноки, то звезды обещают интересные знакомства и классные отношения.

Осень для Стрельцов станет временем, когда сбываются их мечты. Высока вероятность повышения, продвижения по служебной лестнице, значительного увеличения заработка.

Источник: rsute.ru