Володина назвала знак, который добьется высокой должности: вас оценят и вознесут

Львам стоит сейчас на работе показывать все свои таланты, забыть про скромность, сказала астролог Василиса Володина.

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Есть огромная вероятность того, что Львов заметят в верхах и дадут должность, о которой представители зодиакальной системы грезили давно. А кое-кто даже не мечтал о таком высоком статусе.

Активность, инициативность, старательность и даже настырность, — вот козыри Львов на работе. Действуйте решительно и у вас все получится!

Источник: rsute.ru