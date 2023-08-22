Когда Меркурий станет ретроградным: Глоба 23 августа предупредил людей об опасном

Астролог Богдан Глоба, сын знаменитых звездочетов Тамары и Павла Глобы, выступил в Телеграм-канале с прогнозом на 23 августа. В эту среду Меркурий становится ретроградным. Но это не все новости, которые поспешил сообщить Глоба-младший.

«Среда принесет торможение дел и срывы договоренностей. Взрывы, конфликты и технические проблемы. Не спорьте с руководством и не форсируйте ситуации. Пусть дела идут своим чередом», - предупредил людей об опасностях астролог.

Эксперт по звездам ранее успокаивал россиян и призывал не бояться периода ретроградности Меркурия. Обычно в этот период, который на сей раз продлится до 15 сентября, могут случаться остановки в делах, торможения и проволочки. Поэтому самое время сделать паузу и позадавать себе вопросы.

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