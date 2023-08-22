Один необдуманный шаг на работе разрушит карьеру: Глоба предостерегла один знак от беды

Овнам придется непросто в эти дни на работе, поведала астролог Тамара Глоба.

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Результаты будут даваться не так просто, как хотелось бы. Вероятны конфликтные ситуации из-за царящей напряженности.

Тамара Глоба предостерегла Овнов от поспешных выводов и горячных поступков в трудовом коллективе. Относитесь ко всему вдумчиво прежде, чем что-то предпринять, все хорошо взвешивайте.

Ссора может привести к необратимым последствиям и окончательно испорченным отношениям на рабочем месте. Карьера может встать под вопрос.

Источник: rsute.ru.