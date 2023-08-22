Полное перерождение и начало новой жизни: назван знак, который увидит большие деньги (5 дней)

Буквально через пять дней Тельцы способны начать совершенно новую жизнь. В этот период к этим людям придет осознание чего-то важного, а также откроются пути и дороги к тому, о чем они так давно грезили.

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Произойдет полное перерождение людей, изменение их судьбы, ценностей, образа жизни. Однако произойдет это не мгновенно.

Тельцы, чтобы вступить на белую полосу своего бытия, должны четко понять, чего они хотят на самом деле. И если эти мечтания имеют позитивное влияние не только на Тельцов, но и на других, они обязательно воплотятся в реальность.

Источник: rsute.ru.