«Не ввязывайтесь в опасные авантюры»: Глоба дал наставление людям 22 августа

В новую неделю августа, с 21 по 27 число, астролог Богдан Глоба прогнозировал «переменчивый ветер». Наступило время, когда прибыль и потери идут рука об руку.

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Кроме того, 23 августа Меркурий начнет свое обратное движение, то есть станет ретроградным. А вот накануне этого дня, 22 августа, стоит поберечься максимально сильно. Это сутки, в которые каждого подстерегает опасность. Вмиг победа может обернуться поражением.