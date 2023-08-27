Нарушают дисциплину и конфликтуют: пять имен женщин, которые могут потерять работу уже этой осенью

Женщинам с именами из списка ясновидящей Галины Янко стоит быть предельно внимательными в предстоящем сезоне. Повышается риск попасть под сокращение, быть уволенной или получить штраф на работе. У вас на горизонте виднеются некоторые финансовые трудности, а также возможно профессиональное выгорание.

Марина – начальство не любит тех, кто не хочет развиваться

В какой-то момент вам показалось, что сделано достаточно сбережений, и с осени можно будет расслабиться. Но впереди намечается испытание на прочность в карьере. Пора брать ответственность за жизнь в свои руки. Если вы не начнете двигаться вперед, рискуете лишиться и этого места работы.

Руководство не одобряет сотрудников, не желающих развиваться. Звезды советуют пересмотреть сейчас свое отношение к развитию и профессиональному росту. Даже если все-таки вы поменяете место работы, вам придется осваивать много новой информации в другой компании. Самодисциплина обязательно пригодится.

Ася – нужно избегать конфликтов и опасаться видеокамер

Любой обман или конфликт на работе может обернуться для вас штрафом или даже увольнением. Ася считает, что если тихонько превысить свои полномочия, то этого никто не заметит. Не рискуйте брать на себя такую ответственность. Вы подставляете не только компанию, но и свою репутацию.

Уже сегодня прекращайте даже думать о том, чтобы воспользоваться своей должностью в корыстных целях. Мир тесен и полон видеокамер. Устроиться на престижное место работы с темным прошлым будет совсем не просто.

Алина – следует изменить формат работы

Вы можете потерять работу уже этой осенью, если не измените тактику. Особенно это касается владелиц собственного бизнеса. Многие схемы общения с клиентами уже устарели, и предложения не вызывают интереса у аудитории. Начинайте уже сейчас думать, как вдохнуть в дело новую жизнь.

Возможно, понадобится изменение формата, расширение или, наоборот, сокращение неактуальных услуг. Алинам, которые работают в найме, звезды также рекомендуют пересмотреть план общения с клиентами. Научитесь определять болевые точки и потребности, чтобы быстрее перевести контакт из холодной базы в горячую.

Сусанна – есть риск попасть под сокращение

Осенью в вашей компании могут начаться штатные коррективы, а именно сокращение. К сожалению, Сусанне не хватает несколько баллов, чтобы задержаться на месте. Звезды советуют серьезно отнестись к этому вопросу. Если вас устраивают условия и есть куда развиваться — доказывайте свою заинтересованность, профессионализм.

Оставите все как есть - половину осени можете провести на сайтах по поиску вакансий. Это будет уроком Сусанне, что на работе все время нужно стремиться вперед и демонстрировать желание развиваться.

Мия – хватит нарушать дисциплину!

В последнее время вы стали забывать, что в офисе существует определенная дисциплина. Частые опоздания и прогулы не приведут к премии или повышению зарплаты. Будьте готовы к тому, что вас за это могут уволить. Мие нужно более ответственно относиться к своим обязанностям. Вы подводите всю команду, нарушая сроки и профессиональные договоренности в коллективе.

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Посмотрите на свое поведение со стороны другого сотрудника. Можете ли вы рассчитывать на человека, который способен и вовсе не явиться на работу без уважительной причины? Вероятней всего, вы доверите задачу более ответственному коллеге с надежной репутацией.

