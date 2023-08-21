Какая участь ждет в старости Дев, Весов и Скорпионов: кармические события по знаку зодиака

Какая участь ждет нас в старости, зависит от многих факторов. Образ жизни, гены, привычки, питание — все это важно. Но не последнюю роль в том, как люди проведут закатные годы, играет гороскоп. Кармическая участь и события связаны со знаком зодиака.

Так, у Дев вся старость будет расписана и распланирована. Если у Девы счастливый брак, то старость станет для нее лучшим временем в жизни.

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