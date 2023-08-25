Наступает головокружительный успех! Какие знаки зодиака ждет счастье с 25 августа

Близнецы

Наступили хорошие времена, а вы застряли в попытках закончить проект или какую-то работу, но не сдавайтесь. Не опускайте руки и приумножьте усилия. Вы уже на полпути. Сделайте последний рывок и, когда все будет завершено, расслабьтесь и получайте удовольствие, зная, что вы сделали все, что могли.

Раки

Возможно, Вы сомневаетесь в чем-то и не знаете, какой вариант выбрать. Может показаться, что если вы выбираете один вариант, то это автоматически исключает другой, но так ли это? Проявив немного креативности, Вы сможете найти уникальное решение, которое позволит Вам усидеть на двух стульях.

Рыбы

Вы можете быть в состоянии войны с самими собой из-за принятого решения и обвинять себя в том, в чем нет вашей вины. Не принимайте это близко к сердцу. Вместо того чтобы перекладывать вину на свои плечи, отпустите ситуацию!

Козероги

Тот или иной разговор может быть воспринят по-разному, в зависимости от того, как Вы его истолкуете. Сохраняйте непредвзятость. Неважно, насколько Вы убедительны, если кто-то не хочет вас услышать, он не услышит.

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