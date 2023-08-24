Скандалы и споры: у каких знаков зодиака 24 августа станет самым конфликтным днем недели

Самый конфликтный день на этой неделе.

Львы

Как бы Вам ни хотелось, чтобы все люди ладили между собой, это может оказаться нелегко, так как напряженные аспекты могут настраивать одних против других. И хотя Солнце во Льве может предоставить массу возможностей для общения, присутствие Урана говорит о том, что Вам придется потрудиться, чтобы разрешить какой-то спорный вопрос.

Стрельцы

Могут возникнуть трудности с тем, чтобы убедить кого-то в своей правоте. Но, возможно, Вам не стоит концентрировать свою энергию на этом, поскольку то, на чем Вы концентрируетесь, будет иметь тенденцию увеличиваться. Переключите свое внимание на отношения, которые складываются удачно, даже если вы только познакомились, так как они могут принести взаимное удовлетворение.

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