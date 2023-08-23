Достаньте маску! Каким знакам зодиака надо беречь здоровье 23 августа

В этот день особенно важно обратить внимание на свое здоровье и принять меры предосторожности.

Близнецы

Если вы замечаете повышение температуры, рекомендуется уделить время для отдыха и избегать стрессовых ситуаций, чтобы не усугубить свое состояние. Если необходимо, укутайтесь, чтобы не переохладиться.

Козероги

Будьте внимательны к состоянию здоровья ваших близких, возможно, они нуждаются в вашей поддержке. Учитывая неблагоприятное положение некоторых планет, следите за изменениями в их поведении и проявите заботу и внимание.

Рыбы

Будьте осторожны, чтобы не подхватить простуду, так как вы особенно уязвимы к инфекционным заболеваниям. Регулярно мойте руки, избегайте переполненных мест и не забывайте носить маску для защиты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».