Озолотятся! Какие знаки зодиака сорвут денежный куш с 22 августа

День карьерных и финансовых перспектив.

Девы

Мощный интуитивный толчок может стать причиной того, что Ваше сознание устремится к далеким горизонтам и смелым возможностям. Благодаря активным планетарным аспектам Вы готовы к новым впечатлениям, путешествиям или поиску новых возможностей. В центре внимания также находится карьерная зона, что может стать призывом следовать интуитивным подсказкам в продвижении по карьерной лестнице.

Водолеи

В вашей денежной зоне и в секторе общения наблюдается повышенная активность, что намекает на возможности увеличения доходов за счет использования Ваших природных талантов. Если вы владеете словом, обладаете хорошей организованностью или внимательны к деталям, Вы можете быть кому-то полезны. А продолжающееся соединение Марса и Урана указывает на то, что продвижение своих способностей может оказаться прибыльным.

Львы

Недавнее новолуние в Вашем знаке было весьма искрометным, поскольку оно соединилось с нестандартным Ураном в Вашей зоне карьеры. Возможно, это заставило Вас совершить прыжок вперед и попробовать что-то, о чем Вы давно думали. Вам нужны перемены и, возможно, вызовы. Если Вы будете следовать своему стремлению к захватывающим возможностям, то сегодня будете удовлетворены.

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