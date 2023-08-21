Какая миссия ждет Скорпионов, Стрельцов и Козерогов с 1 по 30 сентября — разворот на 180 градусов

Астролог Алина Лебедева в свежем прогнозе назвала знаки зодиака, которые в сентябре почувствуют, что их жизнь начнет меняться.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Скорпионы могут рассчитывать на спокойную и продуктивную обстановку. Однако расслабляться им не следует.

«Это всего лишь затишье перед надвигающейся бурей», — пояснила астролог.

Пока им нужно подзарядиться положительными эмоциями, выбраться на природу или устроить себе отпуск.

Сентябрь выбрал Стрельцов в ряды своих любимчиков. Звезды будут им благоволить, каждое дело приносить радость, удовольствие и деньги. Главное — не упустить свой шанс. Ловить возможности этот знак зодиака должен на каждом повороте.