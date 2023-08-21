Какая миссия ждет Скорпионов, Стрельцов и Козерогов с 1 по 30 сентября — разворот на 180 градусов

Астролог Алина Лебедева в свежем прогнозе назвала знаки зодиака, которые в сентябре почувствуют, что их жизнь начнет меняться.
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Скорпионы могут рассчитывать на спокойную и продуктивную обстановку. Однако расслабляться им не следует.
«Это всего лишь затишье перед надвигающейся бурей», — пояснила астролог.
Пока им нужно подзарядиться положительными эмоциями, выбраться на природу или устроить себе отпуск.
Сентябрь выбрал Стрельцов в ряды своих любимчиков. Звезды будут им благоволить, каждое дело приносить радость, удовольствие и деньги. Главное — не упустить свой шанс. Ловить возможности этот знак зодиака должен на каждом повороте.
«Высока вероятность выигрышей и благоприятных обстоятельств в финансовой сфере и личностной реализации», — добавила астролог.
Кому-кому, а Козерогам в сентябре понадобится вся их выдержка, какая у них есть. Дела будут тормозить, рабочие и семейные вопросы топтаться на месте. Все это будет выводить представителей знака из себя.
Звезды советуют им вести более аскетичный образ жизни, позаботиться о своем питании и здоровье. А также по возможности избегать стресса.
По материалам 5-tv.ru