Что ждет Львов, Дев и Весов с 1 по 20 сентября — свежий прогноз: основополагающая миссия

Астролог Алина Лебедева поделилась прогнозом на сентябрь, назвав миссию некоторых знаков зодиака — в чем их основополагающая цель.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Львов в сентябре потянет на любовные приключения и эксперименты. Представители этого знака зодиака не прочь погрузиться в романтику и отойти от монотонных будней. Однако им не стоит относится слишком легкомысленно к новым знакомствам. Тем Львам, которые уже вступили в отношения, стоит уделить внимание партнеру и насладиться семейной идиллией.

Девы в сентября ощутят, будто весь мир ополчился против них. Возможны стычки, конфликты. Для этого им нужно больше концентрироваться на себе. Девы найдут отдушину на работе: они будут трудиться много и качество.