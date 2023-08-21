Что ждет Львов, Дев и Весов с 1 по 20 сентября — свежий прогноз: основополагающая миссия

Астролог Алина Лебедева поделилась прогнозом на сентябрь, назвав миссию некоторых знаков зодиака — в чем их основополагающая цель.
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Львов в сентябре потянет на любовные приключения и эксперименты. Представители этого знака зодиака не прочь погрузиться в романтику и отойти от монотонных будней. Однако им не стоит относится слишком легкомысленно к новым знакомствам. Тем Львам, которые уже вступили в отношения, стоит уделить внимание партнеру и насладиться семейной идиллией.
Девы в сентября ощутят, будто весь мир ополчился против них. Возможны стычки, конфликты. Для этого им нужно больше концентрироваться на себе. Девы найдут отдушину на работе: они будут трудиться много и качество.
«Энергия месяца будет лишь помогать в решении рабочих задач», - подметила астролог.
Весам едва ли удастся усидеть на двух стульях в сентябре. Кому-то придется принимать быстрые и жесткие решения, опираясь исключительно на логику и помощь коллег. Также Весы должны отстаивать свои личные границы, кто-то может попытаться их нарушить.
«Более привычные для Весов мягкость и эмоциональность не позволят решить возникшие проблемы раз и навсегда», - заверила эксперт в сфере астрологии.
По материалам 7days