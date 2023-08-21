Какому знаку до 15 сентября увеличат зарплату: только не скандальте

Невероятное везение в дни ретроградного Меркурия до 15 сентября будет сопровождать жизнь Козерогов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Эти люди будут особенно счастливы в карьере и финансовой сфере. Крайне важно им в этот момент поверить в свои способности.

В этом случае Козерогов заметят и начнут продвигать. Однако ретроградный Меркурий может повлиять на психологическую устойчивость Козерогов. Не стоит упиваться негативными эмоциями, абстрагируйтесь от окружения и ни за что не вступайте в конфликты на рабочем месте.

Помните, что карьера и деньги важнее, потерпите, потом все развеется.

Источник: rsute.ru.