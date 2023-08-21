Головокружительное богатство: какой знак зодиака проживет осень с золотой ложкой во рту — Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что Стрельцам осенью 2023 года нереально повезет с деньгами. Представителей этого созвездия ждут головокружительное богатство — многие и представить себе не могли такого развития событий.

«Проекты принесут много денег, партнеры будут гордиться сотрудничеством с вами», — заявила она.

Глоба подчеркнула, что мощный рывок произойдет, если Стрельцы не побоятся сделать смелый шаг навстречу мечте. А удача, как известно, любит смелых.

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