Почему Скорпион, Стрелец, Лев и Козерог будут поцелованы Вселенной: невероятное везение, любовь и деньги

Очень редко, раз в тысячи лет Вселенная делает щедрый подарок сразу нескольким знакам. По окончании периода ретроградности Меркурия (после 15 сентября) несколько знаков зодиака будут благословлены космосом на новую счастливую жизнь.

Их судьбы обнулятся, они почувствуют в себе небывалые силы и энергию и начнут свой радостный путь, полный благоденствия, процветания, любви, беззаботности и изобилия.

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В этот раз в число счастливчиков вошли Скорпион, Стрелец, Лев и Козерог. Людям этих знаков сейчас крайне важно четко сформулировать свои жизненные цели и приоритеты. Они не должны ущемлять права других и портить кому-то жизнь. Нельзя также желать зла и мщения.

Источник: rsute.ru