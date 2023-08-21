Особенная сила и энергия по знаку зодиака: какие имена кармически подходят Овнам, Тельцам и Близнецам

В астрологии считается, что знаки зодиака и имена, выбранные в соответствии с этими знаками зодиака, обладают дополнительной силой и энергетикой.
Какие же мужские имена соответствуют родившимся под знаком Овна, Тельца и Близнеца. Проверяйте, верное ли имя вы выбрали своему ребенку.
Овен. Сергей — обязательный, трудолюбивый и рождающий гениальные идеи. Андрей — расчетлив, умеет пустить пыль в глаза, чтобы добиться своей цели.
Телец. Антон — сдержанный, молчаливый, но при этом обладающий обаянием. Михаил — нежный, ласковый, любящий гармонию и красоту. Тельцы Михаилы — прекрасные отцы.
Близнецы. Кирилл — любознателен, честолюбив, обожает книги. Может добиться успеха, если выберет профессию врача или адвоката. Глеб — может казаться закрытым и нелюдимым, но при этом быстро завоевывает авторитет и становится лидером в коллективе.
По материалам kiozk.ru