Особенная сила и энергия по знаку зодиака: какие имена кармически подходят Овнам, Тельцам и Близнецам

В астрологии считается, что знаки зодиака и имена, выбранные в соответствии с этими знаками зодиака, обладают дополнительной силой и энергетикой.

Какие же мужские имена соответствуют родившимся под знаком Овна, Тельца и Близнеца. Проверяйте, верное ли имя вы выбрали своему ребенку.

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