В чем сила Львов, Дев, Скорпионов, Стрельцов и Козерогов — их тактическое преимущество

Астролог Анна Савельева в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro поделилась предзнаменованием для некоторых знаков зодиака, назвав их силу и тактическое преимущество перед другими.

Львы великолепные ораторы, которые могут вести за собой отряд единомышленников. Люди обычно слушают их раскрыв рты от удивления. Этот знак зодиака умеет пользоваться словом, вовлекать в дело, манипулировать и влиять на умы. Из них могут получиться отличные юристы, адвокаты. Окружающие во всем хотят быть похожими на Львов. И в этом их главная сила. Они покоряют умы и умело манипулируют людьми.

Девы отличаются своей скрупулезностью и дотошностью. Если доверить им перепроверить какие-то важные документы, которые уже прошли все стадии проверки, они, поверьте, найдут в них еще кучу неточностей. Этому знаку зодиака можно доверить любое важное дело, они будут изучать его до мелочей. Из Дев обычно получаются превосходные медработники, врачи. Они редко ошибаются, потому что все перепроверяют до мелочей.