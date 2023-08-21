Чего нельзя делать Львам, Весам, Девам и Скорпионам с 21 до 31 августа — иначе, быть беде

Астролог Анна Савельева в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro поделилась предзнаменованиям для некоторых знаков зодиака, оставив им предостережение на период с 21 по 31 августа.

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Львы слишком озабочены своим я. Они стремятся контролировать близких, вторую половинку, детей, родственников и даже знакомых. Однако делать этого им категорически нельзя. Звезды советуют им перестать лезть в чужую жизнь и наконец-то начать жить свою собственную. Те представители знака, которые хотят, чтобы их заметили, оценили и одарили вниманием, должны перестать манипулировать сознанием окружающих. Лучше всего проявить свои талант, заслужить похвалу благодаря какому-то умению. Желание давать советы окружающим больно ударит по их эго. Так как Львы могут настроить против себя близких.