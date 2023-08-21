Чего нельзя делать Львам, Весам, Девам и Скорпионам с 21 до 31 августа — иначе, быть беде

Астролог Анна Савельева в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro поделилась предзнаменованиям для некоторых знаков зодиака, оставив им предостережение на период с 21 по 31 августа.
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Львы слишком озабочены своим я. Они стремятся контролировать близких, вторую половинку, детей, родственников и даже знакомых. Однако делать этого им категорически нельзя. Звезды советуют им перестать лезть в чужую жизнь и наконец-то начать жить свою собственную. Те представители знака, которые хотят, чтобы их заметили, оценили и одарили вниманием, должны перестать манипулировать сознанием окружающих. Лучше всего проявить свои талант, заслужить похвалу благодаря какому-то умению. Желание давать советы окружающим больно ударит по их эго. Так как Львы могут настроить против себя близких.
Весы и Девы сконцентрировались на работе. И это не так уж плохо. Сейчас два этих знака зодиака проживают нелегкий путь, который требует от них некоторых жертв и уступок, особенно в плане работы. Однако им нужно научиться меньше реагировать на количество скопившихся у них дел. А также поменьше желать себя: ах, какие мы бедные и несчастные. Наоборот, Весам и Девам стоит найти плюсы в своей работе. Загонять себя обязанностями и дедлайнами нельзя! Это приведет к расстройствам, особенно в плане ментального здоровья.
Поменьше нервничать стоит Скорпионам. Они может быть и хотели бы больше контактировать с родственниками, однако, пользы от этого сейчас не будет. Звезды советуют им не навязывать свое общество окружающим. Как говорится, насильно мил не будешь. Не стоит заставлять других с вами общаться, это принесет лишь душевный разлад. И в последствии обернется нервным срывом.
Астролог Анна Савельева. Фото: личный архив