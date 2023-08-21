Неземное счастье! Глоба предрекла одному знаку зодиака нереальное везение осенью

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Тельцов есть все шансы стать истинными королями фортуны. По ее словам, этих людей ждет неземное счастье - главное, правильно использовать благоприятное время и не бояться делать смелые шаги.

«Новые приключения и финансовый успех ждут Тельцов. Будет невероятное везение, которое поможет им совершить прыжок», - заявила она.

Если воплотить в жизнь самые смелые проекты осенью, то Тельцов, по мнению Глобы, ожидает неземное счастье.

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