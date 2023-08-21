Прибыль, удача, реализация всех планов: Тамара Глоба указала на знаки зодиака, жизнь выйдет на новый уровень с 21 августа

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, чего ждать от 21 августа представителям разных знаков зодиака.
Особенно удачным этот день будет для тех, кто родился под созвездиями Льва, Девы и Стрельца.
Их жизнь фактически выйдет на новый уровень.
Львам обещана прибыль, при условии, что они воспользуются советами близких людей.
Дев ждет удача в интеллектуальной деятельности. В этот день вам вернут долги. И вообще, будет возвращено то, во что вы когда-то вложились.
Стрельцы смогут по максимуму реализовать ранее намеченные планы. Вечером возможны расходы на друзей.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»