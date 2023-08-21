Только Овны, Тельцы и Близнецы обретут счастье от ретроградного Меркурия: войдут на светлый путь

Только для Овнов, Тельцов и Близнецов ретроградный Меркурий станет открытыми воротами на пути к счастью. Вселенная распахнет им двери, и они отправятся по светлому пути к вершинам блаженства и созидания.

Вступит Меркурий в свои права уже скоро — 23 августа, а завершится этот мистический период 15 сентября. Избранным нужно успеть достичь того, о чем они грезили.

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Овны найдут ответы на вопросы, которые мучали их долгое время. Когда преграда спадет, они обретут беззаботную радостную жизнь.

Тельцы смогут построить отношения мечты. Для Близнецов это будет временем важных познаний для дальнейшего развития.

Источник: rsute.ru