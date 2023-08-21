Названы два фаворита Вселенной: через неделю люди этих знаков станут богачами

До 27 августа Львы и Девы изрядно пополнят свои счета и кошельки. Их избрала Вселенная финансовыми фаворитами среди прочих знаков.

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Львы, чтобы прийти к богатству не должны сейчас отказываться от любой работы. В какой-то момент им покажется, что пора бы и отдохнуть, но стоит немного потерпеть, финансовая отдача наступит скоро.

Девы должны избрать правильную стратегию, только вдумчивое отношение к делу принесет тот результат, на который они рассчитывали. Серьезный труд принесет серьезные деньги, помните это.

Источник: rsute.ru