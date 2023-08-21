Уже 23 августа: Глоба срочно предупредил про ретроградный Меркурий - чего ждать

На новой неделе августа, уже 23 числа, на небе Меркурий начнет свое движение вспять. Планета станет ретроградной до середины сентября. Многие люди бояться этого периода, так как он оброс отрицательными смыслами.

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Астролог Богдан Глоба поспешил успокоить людей и записал видео в соцсетях, в котором рассказал, что означает сие явление на небе и как оно отразится на повседневности людей. И дал несколько советов.

«Ретроградный Меркурий часто приносит остановку в делах, торможение и проволочки. Но это не потому, что он хочет вам напакостить. Это состояние Меркурия позволяет вам оценить, сделать паузу и сказать себе, настолько ли мне нужно то, что сейчас происходит? Действительно ли эти дела так важны или может быть, их стоит отложить и сконцентрироваться на чем-то другом.

Обдумайте все внимательно, взвесьте и сделайте выводы. Ни в коем случае не уходите в подполье и не останавливайте дела из-за этого Меркурия», - посоветовал Глоба-младший.