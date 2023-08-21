«Окружающие пытаются помешать»: Глоба предупредил людей 21 августа

Астролог Богдан Глоба, сын знаменитых звездочетов Тамары и Павла Глобы, рассказал в своем Телеграм-канале, к чему нужно быть готовыми в понедельник, 21 августа.
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Этот понедельник открывает неделю, знаковым событием которой станет ретроградный Меркурий 23 августа. В преддверии разворота планеты нужно не упускать инициативу и сосредоточиться на делах полностью. Немалую роль будут играть 21 августа окружающие, какую – сообщил Глоба-младший.
«Понедельник полностью посвятите текущим делам и не упускайте инициативу. Окружающие пытаются помешать развитию дел, но дорога открыта упорному. Вечером сворачивайте активность», - посоветовал эксперт.