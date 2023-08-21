«Как сорвать куш, так и потерять»: астролог Глоба объяснил, что принесет неделя с 21 по 27 августа

Астролог Богдан Глоба поделился прогнозом на предстоящую неделю. С 21 по 27 августа. В середине семидневки Меркурий станет ретроградным, это центральное событие периода, и оно влияет на многие вещи.

«Неделя «переменчивого ветра» в делах, краткосрочных проволочек и авантюрного настроя. Быстрая прибыль и точно такие же потери присутствуют во всех делах. Начиная что-то прямо сейчас, надо быть готовым как сорвать куш, так и потерять немалые средства», - предупредил в Телеграм-канале Глоба-младший.

В общественной жизни все в это время будет переливаться из пустого в порожнее, будет много пустых договоренностей и обманчивых решений.

Конфликты перемещаются в воздушное пространство, не исключены загрязнение воздуха, ДТП.

Каждому человеку в этот период следует остановиться и заглянуть внутрь себя – период благоволит рефлексии и самоанализу.

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