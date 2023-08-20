«Сдерживать себя в излишествах»: Володина дала предельно ясный прогноз на неделю с 21 по 27 августа

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 21 по 27 августа, рассказав, что ждать от этого периода.

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Астролог дала понять, что неделя хороша для того, чтобы упрочить материальное состояние и позаботиться о своей репутации. Правда, не стоит искать выгоду. Благодаря добрым делам многим удастся поднять свой статус и финансовое положение.

«В целом это период рекомендует сдерживать себя в излишествах ради помощи тем, кому сейчас хуже, чем вам, в том числе родственникам, коллегам, вашему работодателю, если компания переживает сложные времена», - добавила астролог.

К тому же, ретро-Венера в напряженном аспекте с Юпитером заставит сосредоточиться на глобальной цели. Она может быть и материальной, полезной в личном плане, но должна пользоваться спросом, то есть удовлетворять потребности людей.

В среду, 23 августа, эта тема полезности усиливается переходом Солнца в Деву. Меньше желания и возможности праздновать, больше — помогать, налаживать рабочий распорядок, погружаться в рутину.

Вторая половина недели про сомнения, неуверенность в себе с одной стороны и умение действовать интуитивно — с другой. Развиваем чувствительность, ищем инвестиции и кредиты в бизнесе, усердствуем в йога-классе. Особенно хороши для этого суббота и воскресенье, 26 и 27 августа соответственно.