Какой будет старость Овнов, Тельцов и Близнецов: кармическая участь по знаку зодиака

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Чего ждать от преклонных лет представителям разных знаков зодиака.

Астрологи утверждают, что то, какой будет старость, зависит от гороскопа. Принадлежность к тому или иному знаку зодиака определяет кармическую сущность.

Овны до последнего не будут сдавать своих позиций. Активность - их второе имя. Овны в старости будут кататься на лыжах, бегать, много ходить пешком, делать зарядку по утрам.

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Тельцам в старости просто необходимо иметь накопления. Если таковые сделать не удастся, Тельцы превращаются в желчных и раздражительных стариков.

Близнецы в старости - милейшие люди, которым обязательно нужна компания по интересам. Они готовы путешествовать и придумывать себе увлекательные занятия.

По материалам gurni.ru

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