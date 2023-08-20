Какой будет старость Овнов, Тельцов и Близнецов: кармическая участь по знаку зодиака

Астрологи утверждают, что то, какой будет старость, зависит от гороскопа. Принадлежность к тому или иному знаку зодиака определяет кармическую сущность.

Овны до последнего не будут сдавать своих позиций. Активность - их второе имя. Овны в старости будут кататься на лыжах, бегать, много ходить пешком, делать зарядку по утрам.

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