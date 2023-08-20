Какой будет старость Овнов, Тельцов и Близнецов: кармическая участь по знаку зодиака

Астрологи утверждают, что то, какой будет старость, зависит от гороскопа. Принадлежность к тому или иному знаку зодиака определяет кармическую сущность.
Овны до последнего не будут сдавать своих позиций. Активность - их второе имя. Овны в старости будут кататься на лыжах, бегать, много ходить пешком, делать зарядку по утрам.
Тельцам в старости просто необходимо иметь накопления. Если таковые сделать не удастся, Тельцы превращаются в желчных и раздражительных стариков.
Близнецы в старости - милейшие люди, которым обязательно нужна компания по интересам. Они готовы путешествовать и придумывать себе увлекательные занятия.
По материалам gurni.ru