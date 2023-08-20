Деньги, удача, счастье обрушатся ливневым потоком: Тамара Глоба назвала три знака зодиака — крупных везунчиков сентября

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на сентябрь. Судя по расположению небесных светил, девятый месяц года для многих сложится удачно, стабильно и счастливо.

Деньги, удача и счастье ливневым потоком обрушатся на Козерогов, Водолеев и Рыб. Они станут настоящими везунчиками сентября.

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