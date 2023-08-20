Деньги, удача, счастье обрушатся ливневым потоком: Тамара Глоба назвала три знака зодиака — крупных везунчиков сентября

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на сентябрь. Судя по расположению небесных светил, девятый месяц года для многих сложится удачно, стабильно и счастливо.
Деньги, удача и счастье ливневым потоком обрушатся на Козерогов, Водолеев и Рыб. Они станут настоящими везунчиками сентября.
Осень подарит Козерогам помощь крупных спонсоров. Этот сентябрь начинает для Козерогов восьмилетний период успеха во всем.
Водолеям принесут успехи ранее начатые дела и усилия. Конец лета будет не очень благоприятным, зато сентябрь все с лихвой компенсирует.
Рыбам обещано новое окружение, которое подарит богатых спонсоров. Ожидают переезды и работа, связанная с поездками. В сентябре начнут появляться первые большие результаты, в гору пойдет карьера.
По материалам maguri.ru