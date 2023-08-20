Деньги, удача, счастье обрушатся ливневым потоком: Тамара Глоба назвала три знака зодиака — крупных везунчиков сентября

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Что ждет в сентябре родившихся зимой и в начале весны.

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на сентябрь. Судя по расположению небесных светил, девятый месяц года для многих сложится удачно, стабильно и счастливо.

Деньги, удача и счастье ливневым потоком обрушатся на Козерогов, Водолеев и Рыб. Они станут настоящими везунчиками сентября.

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Осень подарит Козерогам помощь крупных спонсоров. Этот сентябрь начинает для Козерогов восьмилетний период успеха во всем.

Водолеям принесут успехи ранее начатые дела и усилия. Конец лета будет не очень благоприятным, зато сентябрь все с лихвой компенсирует.

Рыбам обещано новое окружение, которое подарит богатых спонсоров. Ожидают переезды и работа, связанная с поездками. В сентябре начнут появляться первые большие результаты, в гору пойдет карьера.

По материалам maguri.ru

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