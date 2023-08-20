Кармическая участь Стрельца, Козерога и Водолея: что ждет эти знаки зодиака в старости

То, как вы будете чувствовать себя в старости и как будет выстраиваться жизнь, зависит от многих факторов. Гены, питание, здоровье, образ жизни - все это важно. Но значимую роль играет и гороскоп, так называемая, кармическая участь.

Стрельцы в преклонном возрасте достигнут апогея в своих знаниях и умозаключениях. Они станут хорошими рассказчиками, которых с удовольствием будут слушать более молодые люди.

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