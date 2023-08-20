Кармическая участь Стрельца, Козерога и Водолея: что ждет эти знаки зодиака в старости

То, как вы будете чувствовать себя в старости и как будет выстраиваться жизнь, зависит от многих факторов. Гены, питание, здоровье, образ жизни - все это важно. Но значимую роль играет и гороскоп, так называемая, кармическая участь.
Стрельцы в преклонном возрасте достигнут апогея в своих знаниях и умозаключениях. Они станут хорошими рассказчиками, которых с удовольствием будут слушать более молодые люди.
Козероги к старости поймут, чем им надо было заниматься по жизни. И начнут наверстывать упущенное.
Водолеи даже и не знают, что значит стареть. Каждый новый день для них, как чистый лист, который они будут наполнять своими яркими красками.
По материалам gurni.ru