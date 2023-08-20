От кармы по гороскопу не уйти: какая старость ждет Раков, Львов и Дев

То, какой будет наша старость, зависит от многих факторов. Но нельзя умалять влияния на финальные годы жизни гороскопа. От кармы, связанной с этим моментом, не уйти.

Раки могут впасть в депрессию и меланхолию, если в старости останутся одни. Финальные годы жизни Раков будут яркими и позитивными только в том случае, если рядом окажутся родственники, желательно, дети и внуки.

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