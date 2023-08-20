Названы 3 знака зодиака, которых обогатит ретроградный Меркурий: внезапный куш и карьера на взлете

Ретроградный Меркурий обычно люди ждут с опаской, ведь это сильное время, может произойти что-то критическое в данный период.

Однако вместо неприятностей некоторые знаки зодиака обретут абсолютное счастье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Раки до 15 сентября взлетят в карьере и получат заработок мечты. Даже если их уволят, это будет важным шагом именно для профессионального роста.

Весы в период ретроградного Меркурия сумеют проанализировать свою финансовую жизнь правильно и понять, как достичь высот в этой области.

Стрельцы изменят свои жизненные приоритеты и добьются многого.

Источник: rsute.ru