Названы 3 знака зодиака, которых обогатит ретроградный Меркурий: внезапный куш и карьера на взлете

Ретроградный Меркурий обычно люди ждут с опаской, ведь это сильное время, может произойти что-то критическое в данный период.
Однако вместо неприятностей некоторые знаки зодиака обретут абсолютное счастье.
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Раки до 15 сентября взлетят в карьере и получат заработок мечты. Даже если их уволят, это будет важным шагом именно для профессионального роста.
Весы в период ретроградного Меркурия сумеют проанализировать свою финансовую жизнь правильно и понять, как достичь высот в этой области.
Стрельцы изменят свои жизненные приоритеты и добьются многого.
Источник: rsute.ru